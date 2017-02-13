В Индии пассажирский самолет преобразовали в модный ресторан

В индийском городе Лудхиана пассажирский самолет Airbus A320 преобразовали в необычный и стильный ресторан.

Заведение называется Hawai Adda, что с хинди переводится как аэропорт, пишет bykvu.com.

Рестораном владеет местный бизнесмен, решивший открыть необычное заведение после знакомства с заброшенным самолетом в одном из ангаров.

По словам владельца, на дизайн интерьера и летней площадки его вдохновил роскошный поезд Maharaja Express, который курсирует по Индии.

Ресторан подает вегетарианские блюда и рассчитан на 72 гостей. Он объединяет в себе пекарню, кафе и банкетный зал на 40 человек.

Сообщается, что на преобразование самолета ушло больше года.