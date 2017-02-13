Павел Филип провел рабочую встречу с президентом Украины

В середине дня состоялась встреча премьер-министра Павла Филипа с президентом Петром Порошенко. Как отметил глава молдавского правительства, официальный Кишинев поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"Я подтвердил готовность Молдовы и в дальнейшем поддержать Украину в ее усилиях разрешить кризис на Донбассе политическим и дипломатическим путем. Правительство Молдовы готово оказать необходимую помощь в организации отдыха и реабилитации группы детей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на востоке Украины", отметил Павел Филип.

Президент Петр Порошенко со своей стороны заверил, что поддержит требования Молдовы о выводе с ее территории российских воинских подразделений.

"Российские войска остаются на территории Молдовы, и реинтегрировать страну можно только совместными усилиями. Украина сделает все возможное для поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Молдовы.Украина будет активной и решительной, в том числе на переговорах в формате 5+2", заявил президент Украины, Петр Порошенко.

Стороны коснулись также создания совместных таможенных пунктов на молдо-украинской границе.

"Была подтверждена обоюдная готовность продолжить усилия по организации совместного контроля на пограничных пунктах Кучурган-Первомайск, Паланка-Маяки-Удобное и Джурджулешты-Рени. Также обсудили вопрос восстановления автомобильного движения по мосту Унгуры-Бронница".

В Кишиневе и Киеве уверены, что организация совместных таможенных постов поможет эффективно бороться с контрабандой.





