В парке Валя Морилор камеры видеонаблюдения не работают с момента установки

Установленные в парке Валя Морилор камеры видеонаблюдения до сих пор бесполезны. Дело в том, что установили их без предварительной заверки. И итоге нарушители общественного порядка и вандалы продолжают чувствовать себя безнаказанными.

Очередной инцидент произошел на днях. Вечером машина въехала на территорию парка, покружила возле Каскадной лестницы, сбила мусорную корзину и уехала. Ни одна из двух установленных поблизости камеры видеонаблюдения нарушение не зафиксировала. Всего в парке - 18 видеокамер, они обошлись столичному бюджету в 480 тысяч леев.

"Есть распоряжение Национального центра по защите персональных данных, которое запрещает предприятию "Зеленое хозяйство" использовать камеры. Оказывается, нам нужно получить специальное разрешение, но мы об этом не знали", - сказал директор МП «Зеленое хозяйство» Елиферий Харуца.

"Зеленхоз" обратился в муниципальный совет с просьбой передать контроль за видеокамерами столичной полиции.

"Идут переговоры с мэрией муниципия Кишинев, и мы надеемся решить вопрос и получить данные с камер, установленных в парке", - заявил пресс-секретарь Кишиневской полиции Адриан Жовмир.

Жители столицы тем временем утверждают, что столичные чиновники в очередной раз доказали свою некомпетентность.

"У нас все делается ступстя рукава. И это касается не только камер видеонаблюдения. В итоге, ничего не работает и никто ни за что не отвечает".

Водителю, сломавшему мусорную урну грозит штраф в размере 1000 леев и пять штрафных пунктов.