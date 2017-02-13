Установленные в парке Валя Морилор камеры видеонаблюдения до сих пор бесполезны. Дело в том, что установили их без предварительной заверки. И итоге нарушители общественного порядка и вандалы продолжают чувствовать себя безнаказанными.
Очередной инцидент произошел на днях. Вечером машина въехала на территорию парка, покружила возле Каскадной лестницы, сбила мусорную корзину и уехала. Ни одна из двух установленных поблизости камеры видеонаблюдения нарушение не зафиксировала. Всего в парке - 18 видеокамер, они обошлись столичному бюджету в 480 тысяч леев.
"Есть распоряжение Национального центра по защите персональных данных, которое запрещает предприятию "Зеленое хозяйство" использовать камеры. Оказывается, нам нужно получить специальное разрешение, но мы об этом не знали", - сказал директор МП «Зеленое хозяйство» Елиферий Харуца.
"Зеленхоз" обратился в муниципальный совет с просьбой передать контроль за видеокамерами столичной полиции.
"Идут переговоры с мэрией муниципия Кишинев, и мы надеемся решить вопрос и получить данные с камер, установленных в парке", - заявил пресс-секретарь Кишиневской полиции Адриан Жовмир.
Жители столицы тем временем утверждают, что столичные чиновники в очередной раз доказали свою некомпетентность.
"У нас все делается ступстя рукава. И это касается не только камер видеонаблюдения. В итоге, ничего не работает и никто ни за что не отвечает".
Водителю, сломавшему мусорную урну грозит штраф в размере 1000 леев и пять штрафных пунктов.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул