Человек меняет климат Земли в 170 раз быстрее природы

Человеческая деятельность меняет климат на Земле в 170 раз быстрее, чем это делает сама природа. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета в Канберре.

Руководитель исследования Уилл Стеффен сообщил, что специально для изучения этого вопроса была создана математическая модель, благодаря которой отслеживалось воздействие человека на климат и различные системы Земли, сообщает riafan.ru.

Было установлено, что за последние 7 тыс. лет температура на Земле в силу естественных изменений выросла примерно на 0,01 градуса. При этом только за последние 45 лет из-за человеческой деятельности рост температуры составил 1,7 градуса. Причиной тому стал выброс парниковых газов.

Ученые уверены, что климатическую катастрофу на Земле еще можно предотвратить, однако для этого нужно начать действовать уже сейчас.

Из-за изменений климата в ближайшие столетия уровень Мирового океана может повыситься на шесть-девять метров, что приведет к экологической, а затем и гуманитарной катастрофе: будут затоплены многие города, в частности, к 2100 году под воду уйдет Нью-Йорк.