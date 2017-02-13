В Нидерландах запускают серийное производство летающих автомобилей

Нидерландская компания PAL-V начала реализацию двух моделей летающих автомобилей голландской разработки.

Как стало известно, голландский производитель разрабатывал летающие транспортное средство в течение последних восьми лет, сообщает riafan.ru.

Пять лет назад фирма PAL-V продемонстрировала первый прототип, а в 2017 года начала принимать заказы от автолюбителей на две модели Liberty Pioneer и Liberty Sport, которые в настоящее время готовы к серийному производству.

Сообщается, что поступления первых заказов начнутся ближе к окончанию 2018 года. Тогда же планируется, что все авто пройдут необходимую сертификацию.

Ожидается, что главным рынком сбыта этих моделей станет США, где их уже с нетерпением ждут первые клиенты, оформившие предварительные заказы.