В Пакистане во время митинга прогремел мощный взрыв, есть погибшие

16 человек, включая офицеров полиции, погибли в результате взрыва в пакистанском городе Лахор. Власти страны объявили красную степень боевой готовности.

По данным спасателей, взрыв произошел во время акции протеста, которую организовали представители химической и фармацевтической промышленностей, пишет nv.ua.

"По всей видимости, подорвался смертник, полиция ведет расследование, чтобы узнать точный характер взрыва",- сказал представитель полиции провинции Пенджаб.

В результате нападения получили ранения 58 человек. Кроме того, по данным полиции, во время взрыва погибли двое высокопоставленных полицейских.

Пакистанская исламистская группировка Джамаат-Ур-Ахрара взяла на себя ответственность за нападение.