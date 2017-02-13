Команда, готовившая "Евровидение-2017", отказалась от работы над проектом

Команда, работавшая над проведением песенного конкурса Евровидение 2017 в Украине официально объявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.

В официальном заявлении команда Евровидения 2017 сообщила о том, что в декабре, получив подтверждение от ЕВС о том, что песенный конкурс действительно состоится в Киеве, ее лишила всех полномочий, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине, сообщает nv.ua.

«Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта.

За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не было проведено ни одной реальной действия для реализации проекта в нужные сроки. С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению Евровидения в Украине», - отмечается в заявлении.

В официальном заявлении команда Евровидения 2017 также отметила отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы:

«Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения Конкурса в Украине.

Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды Евровидения, к сожалению, не нашла поддержки у руководства ОАО "НОТУ". В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к Евровидению не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях», - значится в заявлении.