Российские ученые хотят создать "Вселенную в пробирке"

Российские ученые изучают возможность создания условий ранней Вселенной в лаборатории, сообщил в понедельник профессор, академик и главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков.

"Если поверить, что Вселенная в определенный момент начала расширяться и превращаться в то, что мы сегодня видим, возникает сугубо теоретический вопрос о том, нельзя ли создать такие условия с помощью чего-либо в ограниченной области пространства, чтобы потом эта область так же растянулась и получился кусок Вселенной, похожей на нашу. Этот вопрос был поставлен еще в 1980-х, но в рамках существовавших тогда теорий такое было невозможно. Теперь появились новые представления (...), однако, если это и возможно, то очень непросто. Работа в этом направлении идет, но вопрос с созданием "Вселенной в пробирке" пока не решен", - сказал Рубаков, пишет ТАСС.

В этом году академик Рубаков получил Демидовскую премию за основополагающий теоретический вклад в фундаментальные направления физики - квантовую теорию поля, физику элементарных частиц, гравитацию, теорию ранней Вселенной.

Демидовская премия считается одной из самых престижных неправительственных научных наград России и широко известна как в нашей стране, так и за рубежом. Учредил ее в 1832 году Павел Николаевич Демидов, представитель рода уральских промышленников, меценат.

С 1866 по 1992 годы премия не присуждалась, в 1993 году Международный Демидовский фонд возродил ее вручение, за 24 года лауреатами премии стали 82 ученых. Размер Демидовской премии составляет 1 млн рублей.





