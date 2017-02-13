Функционера правой партии ФРГ исключат за слова о Холокосте

Руководство антииммигрантской немецкой партии "Альтернатива для Германии" решило начать процесс исключения из нее Бьорна Хёке, возглавляющего региональное отделение партии в федеральной земле Тюрингия.

В пресс-службе партии уточнили, что голосование проводилось в ходе телефонной пресс-конференции. За исключение Хёке проголосовали девять из 13 членов федерального совета "Альтернативы для Германии", передает ВВС.

Лидер партии Фрауке Петри заявила, что принятое решение подтверждает курс "Альтернативы для Германии" на защиту гражданских свобод. Сам Хёке выразил сожаление из-за принятого решения.

Причиной исключения Хёке стали его скандальные слова, произнесенные в середине января на съезде молодежного крыла партии в Дрездене. Тогда он раскритиковал находящийся в центре Берлина памятник жертвам Холокоста.

"Немцы - единственная нация, поставившая в центре своей столицы памятник собственному стыду", - сказал Хёке, призвав в корне изменить отношение страны к собственному прошлому.

После разгоревшегося скандала руководство партии пообещало провести юридический и политический анализ слов Хёке. Сам он утверждал, что его слова неверно истолковали и вырвали из контекста.