Ученые выяснили, как сделать лицо мужчины максимально привлекательным

Красивый оранжевый цвет кожи и прочие признаки красоты лица мужчины, привлекающие противоположный пол, оказались не связаны со здоровьем и хорошими генами, говорится в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology.

"Оранжевые пигменты-каротиноиды являются главным индикатором привлекательности среди многих видов животных. Мы стали первыми, кому удалось показать наличие подобной связи между привлекательностью и каротиноидами и среди людей. К тому же, мы подтвердили полученные ранее свидетельства о том, что пигменты в диете могут влиять на облик человека", — заявил Юн Чжи-Фу (Yong Zhi Foo) из университета Западной Австралии в Перте, сообщают РИА Новости.

В последние годы ученые-эволюционисты активно дискутируют о том, как особи противоположных полов подходят к выбору партнеров при ухаживаниях и спариваниях, и как различные "украшения" в виде разноцветных перьев, пестрых хохолков, брачных песен и прочие ритуалы привлекают внимание самок или самцов.

Особенно активно биологи спорят о том, являются ли эти продукты половой эволюции индикаторами здоровья, которые помогают выбрать максимально здорового партнера для продолжения рода, или же чем-то иным.

К примеру, перья многих птиц и их кожистые наросты часто бывают окрашены в яркие оранжево-красные цвета из-за присутствия в них каротина и его производных. Организм животных не может самостоятельно производить подобные пигменты, и их носители добывают их извне. Их источником могут быть как растения, такие как морковь и прочие корнеплоды, или же другие организмы с большой концентрацией каротиноидов – к примеру, рачки, которых поедают фламинго.

Поэтому сторонники "теории здоровья" считают, что окраска перьев выдает то, как много пищи может добывать их носитель и как хорошо их организм извлекает каротин и использует его для своих целей, тем самым отражая реальное состояние здоровья птицы.

Чжи-Фу и его коллеги решили проверить, характерна ли подобная зависимость для человека в ходе крайне необычного эксперимента. Для его проведения ученые набрали группу из шестидесяти молодых парней-гетеросексуалов возрастом в 21 год, оценили их уровень здоровья, после чего предложили всем им употреблять "таблетки красоты" на протяжении нескольких недель.

Половина из них получала таблетки, содержавшие в себе большие количества каротина, а остальные – таблетки-пустышки, никак не менявшие пигментный баланс в их организме. Как рассчитывали ученые, излишки каротина со временем должны были накопиться в коже участников опытов и придать ей оранжевый оттенок. Через 12 недель ученые собрали всех добровольцев, получили их фотографии и собрали последнюю порцию анализов.

Как оказалось, оранжевый цвет лица действительно повышает привлекательность мужчины в глазах женщины – в среднем, участницы опытов на 50% чаще выбирали те лица парней, которые были сфотографированы после 12 недель прием каротина, чем остальные варианты фотографий. Более того, они считали обладателей таких лиц более здоровыми по сравнению с тем же парнем на старом снимке.

Соответственно, можно говорить о двух вещах – оранжевый цвет действительно привлекает противоположный пол, но при этом он не несет никакой достоверной информации о здоровье его носителя. Сейчас ученые планируют провести такой же эксперимент, но на этот раз на девушках, что покажет, существует ли аналогичная закономерность среди и того, и другого пола.