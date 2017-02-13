На Тайване перевернулся автобус: 32 погибших

На острове Тайвань перевернулся и упал с моста туристический автобус. В результате аварии погибли 32 человека.

Авария произошла около 21.00 по местному времени на скоростном шоссе недалеко от столицы острова Тайбэя. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В салоне находились 45 человек. Тринадцать пострадавших доставлены в близлежащие больницы, сообщает korrespondent.net.

По предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса не было. Преимущественно это были местные пенсионеры, которые ездили в парк развлечений в городе Тайчжун.