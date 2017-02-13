В Пакистане запретили праздновать День Валентина

Суд в Пакистане запретил праздновать День святого Валентина в общественных местах по всей стране.

Заявитель Абдул Вахид рассказал, что обратился в суд, чтобы он запретил пропаганду Дня Валентина, поскольку убежден, что печатные и электронные медиа освещают этот праздник так, "если бы это была часть местной культуры".

В Верховном суде Исламабада подтвердили, что запрет касается всей страны. Решение суда запрещает частным телеканалам транслировать любой контент, связанный с Днем Валентина.

В Пакистане праздник Валентина воспринимают неоднозначно. В прошлом году президент Мамнун Хуссейн призвал граждан не праздновать этот день, заявив, что это не мусульманский праздник, напоминает korrespondent.net.