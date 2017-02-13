В Бельгии палач ИГИЛ осужден на 28 лет

Бельгийский суд приговорил к 28 годам тюремного заключения вернувшегося в страну боевика террористической группировки "Исламское государство". Бельгийский джихадист осужден за преступление, совершенное в Сирии.

Суд приговорил 24-летнего Хакима Элуссаки за то, что он, находясь в Сирии, казнил пленного "Исламского государства".

Мужчина родом из Вильвурде под Брюсселем, он вернулся в Бельгию в 2013 году после боевых действий в Сирии, передает korrespondent.net.

Также суд Антверпена приговорил к 5 годам лишения свободы шесть членов салафитского движения "Путь жизни", которые принимали участие в деятельности ИГИЛ. Террористы осуждены за то, что не проявляли признаков отказа от радикализации или же отрицали свою причастность к салафитскому движению.

Еще одного члена движения, который продемонстрировал намерения реинтеграции в общество, суд приговорил к 4-летнему условному сроку. Один член организации был оправдан.