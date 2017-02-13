Во Владикавказе сняли с проката "На 50 оттенков темнее"

Эротическая мелодрама "На 50 оттенков темнее" снята с проката во Владикавказе в связи с протестами общественности.

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», — рассказал представитель кинотеатра «Столичный».

На странице заведения во "ВКонтакте" отмечается, что «фильм "не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии"».

Картина вышла в лидеры проката России и СНГ по итогам выходных, отмечает Лента.ру.