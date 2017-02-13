Первый гибкий смартфон Samsung появится в конце 2017 года

Компания Samsung планирует начать мелкосерийную сборку первого гибкого смартфона уже в четвертом квартале 2017 года.

Компания Samsung планирует начать мелкосерийную сборку первого гибкого смартфона уже в четвертом квартале 2017 года, сообщает nv.ua.

По уверениям источников в среде поставщиков, Samsung уже начал производство элементов для нового гаджета.

Тем не менее, выход гаджета на рынок произойдет только в 2018 году. Пока Samsung не может получить специальный гибкий пластик (polyimide-based plastic) надлежащего качества.

По слухам, Samsung собирается привезти прототип гибкого телефона на выставку MWC 2017 в конце февраля, чтобы услышать оценку продукта от независимых экспертов до начала массового производства. Пока известно, что смартфон оснастят гибким AMOLED-дисплеем.

Таким образом, судя по всему, именно Samsung станет первой компанией, которая выведет подобную модель на реальный рынок, опередив Apple, Microsoft и LG.