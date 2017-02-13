Бывшего учителя элитной московской школы заочно арестовали за растление ребенка

Бывшего учителя элитной московской школы №57 Бориса Меерсона заочно арестовали по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним.

Сам Меерсон сейчас находится за границей и объявлен в розыск, отмечает РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе ранее вынесенное решение, отклонив апелляционную жалобу адвоката. Заседание прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон вместе с 25-летней Марией Немзер "неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика", на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.

По данным следствия, это происходило в квартире на западе Москвы. Немзер также заочно арестована и объявлена в розыск.

Скандал вокруг 57-й школы разгорелся после появления в соцсетях информации о том, что учитель истории Меерсон 16 лет развращал школьниц. Выпускники уверяют, что администрация школы, чтобы предупредить любые жалобы со стороны учеников, разработала некий меморандум против "диффамации педагогов", запрещающий учащимся жаловаться. После публикации этих сведений в школе сменилось руководство.