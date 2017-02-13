11 детей были госпитализированыв Луизиане после ДТП

ДТП со школьным автобусом произошло в американском штате Луизиана, в результате пострадали 11 детей.

По данным полиции штата, инцидент произошел в понедельник утром на трассе недалеко от городка Гринсберг. После столкновения с другим автомобилем автобус, в котором находились около 40 школьников, перевернулся, пишут РИА Новости.

Как сообщили местные власти, пострадавшие были доставлены в больницу с травмами легкой и средней тяжести. О состоянии водителя транспортного средства информация не поступала. Причины аварии не сообщаются.