Как передает meduza.io, накануне вечером вертолет заправился на кордоне Кокши на берегу Телецкого озера и продолжил путь в сторону водоема, который считается одним из самых популярных туристических объектов в Горном Алтае. Полет был несанкционированным: как пишет «Алтапресс», полеты над озером в темное время суток запрещены. По словам очевидца, сотрудника Алтайского заповедника Сергея Усика, вертолет упал в воду с высоты около 200 метров, когда находился примерно в километре от берега. Очевидец утверждает, что вертолет упал «практически штопором»; во время авиакатастрофы дул сильный боковой ветер.

На борту вертолета были пять человек, они отдыхали на местной турбазе. Это пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, гендиректор вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин и алтайский предприниматель и бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.

Тело одного пассажира найдено. Днем 13 февраля тело Елены Ракитской прибило к берегу. Поиски остальных четырех человек продолжаются и вертолета, в рамках операции будет задействован подводный аппарат. В общей сложности на поисковую операцию направлены 160 человек и 12 единиц техники, включая вертолеты.

Анатолий Банных был участником охоты на архаров с вертолета восемь лет назад. 9 января 2009 года потерпел крушение вертолет Ми-171. Из 11 пассажиров и членов экипажа погибли семеро, в том числе полпред президента РФ в Госдуме Александр Косопкин. Среди четырех выживших оказался Анатолий Банных, тогда — вице-премьер республики Алтай. В районе места крушения нашли трех застреленных архаров — горных баранов, внесенных в Красную книгу; Банных позднее подтвердил, что два человека из числа пассажиров вертолета стреляли по редким животным.

После авиакатастрофы 2009 года Банных уволился с госслужбы. По факту незаконной охоты было заведено дело, сначала суд вынес оправдательный приговор, а затем на стадии пересмотра его закрыли за истечением срока давности.