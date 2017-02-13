В воскресенье, 12 февраля, в республике Алтай (РФ) рядом с Телецким озером пропал частный вертолет Robinson R66, на борту которого находились пять человек. Среди пассажиров был бывший вице-премьер региона Анатолий Банных, который уже попадал в авиакатастрофу — в 2009 году он был на борту вертолета, разбившегося во время охоты чиновников на архаров.
Как передает meduza.io, накануне вечером вертолет заправился на кордоне Кокши на берегу Телецкого озера и продолжил путь в сторону водоема, который считается одним из самых популярных туристических объектов в Горном Алтае. Полет был несанкционированным: как пишет «Алтапресс», полеты над озером в темное время суток запрещены. По словам очевидца, сотрудника Алтайского заповедника Сергея Усика, вертолет упал в воду с высоты около 200 метров, когда находился примерно в километре от берега. Очевидец утверждает, что вертолет упал «практически штопором»; во время авиакатастрофы дул сильный боковой ветер.
На борту вертолета были пять человек, они отдыхали на местной турбазе. Это пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, гендиректор вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин и алтайский предприниматель и бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.
Тело одного пассажира найдено. Днем 13 февраля тело Елены Ракитской прибило к берегу. Поиски остальных четырех человек продолжаются и вертолета, в рамках операции будет задействован подводный аппарат. В общей сложности на поисковую операцию направлены 160 человек и 12 единиц техники, включая вертолеты.
Анатолий Банных был участником охоты на архаров с вертолета восемь лет назад. 9 января 2009 года потерпел крушение вертолет Ми-171. Из 11 пассажиров и членов экипажа погибли семеро, в том числе полпред президента РФ в Госдуме Александр Косопкин. Среди четырех выживших оказался Анатолий Банных, тогда — вице-премьер республики Алтай. В районе места крушения нашли трех застреленных архаров — горных баранов, внесенных в Красную книгу; Банных позднее подтвердил, что два человека из числа пассажиров вертолета стреляли по редким животным.
После авиакатастрофы 2009 года Банных уволился с госслужбы. По факту незаконной охоты было заведено дело, сначала суд вынес оправдательный приговор, а затем на стадии пересмотра его закрыли за истечением срока давности.
Комментарии
- В Вашингтоне из-за непогоды без света остались десятки тысяч человек
- 11 детей были госпитализированыв Луизиане после ДТП
- В Бельгии палач ИГИЛ осужден на 28 лет
- На Тайване перевернулся автобус: 32 погибших
- Функционера правой партии ФРГ исключат за слова о Холокосте
- В Пакистане во время митинга прогремел мощный взрыв, есть погибшие
- В Индии пассажирский самолет преобразовали в модный ресторан
- Президент Турции намерен создать зону безопасности в Сирии
- Главу Одесского суда поймали пьяного за рулем
- Прямая трансляция с разрушающейся плотины в Калифорнии
- На Алтае в озеро упал частный вертолет: один из его пассажиров попадал в авиакатастрофу в 2009 году
- В Вашингтоне из-за непогоды без света остались десятки тысяч человек
- 11 детей были госпитализированыв Луизиане после ДТП
- Бывшего учителя элитной московской школы заочно арестовали за растление ребенка
- Первый гибкий смартфон Samsung появится в конце 2017 года
- Прямая трансляция с разрушающейся плотины в Калифорнии
- Лучшие подарки на День Влюбленных с доставкой всего за несколько кликов!
- Подпольную нарколабораторию нашли в Молдове
- Разрушение самой высокой дамбы в США угрожает людям
- Мертвые дельфины-гринды начали взрываться на суше
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул