Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.

По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой, сообщает BBC.

"Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - написал Хефнер в "Твиттере".

Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.

В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.

Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.

Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.

Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.