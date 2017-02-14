Роспотребнадзор начал проверки в винодельнях Молдовы

Специалисты российской санитарной службы проводят инспекции в некоторых винодельнях Молдовы. Речь идёт о 13-ти компаниях, которые ранее обратились в службу с просьбой отменить запрет на экспорт их продукции в Россию.

"Цель визита - ознакомиться с процессом изготовления продукции,техническим оснащением предприятий, которые хотят экспортировать свой товар, а также оценка качества вина. Среди них есть и госпредприятия. Мы рады, что список может расшириться, и тогда мы сможем перейти к следующему этапу, отмене таможенных пошлин", - заявил министр сельского хозяйства Эдуард Грама.

Делегация Роспотребнадзора пробудет в Молдове до 17 февраля. Затем эксперты примут решение, какие молдавские винодельческие компании смогут экспортировать свою продукцию в Россию. Сейчас вина на российский рынок поставляют 15 производителей из нашей страны.





