Миссия МВФ прибывает прибывает в Молдову

Сегодня в Кишинев прибывает миссия Международного валютного фонда. Она пробудет в нашей стране до 28 февраля.

Целью визита является представление нового главы миссии в Молдове, а также анализ действий, предпринятых молдавскими властями по внедрению соглашения с МВФ.

Наша страна подписала трехгодичную программу о сотрудничестве, предусматривающую финансирование в 178 миллионов долларов. Первый транш уже поступил.

В соглашении отмечено, что эксперты МВФ каждые полгода будут приезжать в Молдову, чтобы ознакомиться, КАК наша страна выполняет принятые обязательства.





