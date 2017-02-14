Мужчина впал в кому после драки на дискотеке в Хынчештах

27-летний молодой человек, уроженец села Минджир Хынчештского района, попал в тяжелом состоянии в больницу после того, как в ночь с субботы на воскресенье подрался на дискотеке.

Как сообщают СМИ, пострадавший должен был уехать вчера на заработки в Италию, где устроился дальнобойщиком.

Свой отъезд мужчина решил отметить с друзьями в одном из диско-баров села. По словам очевидцев, там его избил односельчанин, сообщает point.md.

В то же время родственники предполагаемого агрессора говорят, что пострадавший сам упал.

По словам представителей полиции, уголовное дело будет заведено после получения судебно-медицинской экспертизы.

Тем временем пострадавший находится в коме. Он подключен к аппарату искусственного поддержания жизни.