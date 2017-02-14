27-летний молодой человек, уроженец села Минджир Хынчештского района, попал в тяжелом состоянии в больницу после того, как в ночь с субботы на воскресенье подрался на дискотеке.
Как сообщают СМИ, пострадавший должен был уехать вчера на заработки в Италию, где устроился дальнобойщиком.
Свой отъезд мужчина решил отметить с друзьями в одном из диско-баров села. По словам очевидцев, там его избил односельчанин, сообщает point.md.
В то же время родственники предполагаемого агрессора говорят, что пострадавший сам упал.
По словам представителей полиции, уголовное дело будет заведено после получения судебно-медицинской экспертизы.
Тем временем пострадавший находится в коме. Он подключен к аппарату искусственного поддержания жизни.
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Би-би-си, Сеул