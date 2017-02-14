Ужасная находка на улице Григория Уреке в Бельцах. Бездыханное тело 32-летнего мужчины было обнаружено в луже крови под окном частного домовладения, соседями, которые сразу же вызвали скорую помощь.
До приезда врачей мужчине пытались оказать первую помощь и спасти мужчину, однако эти попытки не увенчались успехом.
По всей вероятности, пострадавший, разбив стекло, выкинулся из окна. Врачам предстоит определить причину, по которой мужчина скончался.
Пока не ясно, что побудило мужчину совершить этот поступок. Всё, что известно о случившемся – это то, что входная дверь была заперта изнутри, а в доме, кроме пострадавшего, не было других людей. Об этом сообщила БТВ пресс-секретарь бельцкого Инспектората полиции Ольга Беженару.
«10 февраля 2017 года, в 12.46, в Дежурную часть бельцкого Инспектората полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений обнаружен лежащим окровавленный мужчина. Судмедэкспертам ещё предстоит определить точной причину его смерти», — добавила Ольга Беженару.
Соседи в ужасе от того, что произошло. Они говорят, что мужчина арендовал этот дом, проживал в нём один и производил впечатление довольно спокойного человека.
Полиция продолжает вести расследование инцидента.
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Би-би-си, Сеул