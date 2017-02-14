О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ученые создали крупнейший в мире каталог галактик
// фото: AVATAN PLUS
10:46, 14 Feb 2017
просмотров 77 | комментариев 0

Огромный каталог позволит значительно упростить изучение галактик, о которых пока мало сведений, и продвинуть эту область астрономии далеко вперёд.

Учёные из МГУ совместно с исследователями из Франции создали каталог RCSED (Справочный каталог распределения спектральных энергий, Reference Catalog of Spectral Energy Distributions), в который они занесли информацию о спектрах 800 тысяч галактик. Каталог уже находится в открытом доступе, а его описание опубликовано в The Astrophysical Journal Supplement, сообщает life.ru

Новый каталог содержит название и координаты 800 тысяч галактик. Кроме того, в нём кратко раскрывается их звёздный состав, яркость каждой в различных частях спектра, от ультрафиолетовой до инфракрасной.

Имея такие спектры, любой обратившийся к каталогу астроном может составить представление о химическом составе звёзд и газа в каждой из них.

Каталог базируется на данных Слоановского цифрового обзора неба, который охватил примерно 35 процентов небосвода и содержит спектры и информацию лишь по галактикам относительно близким к нашей. Те, что находятся в миллиардах световых лет, для него пока недоступны.

На сегодня RCSED — крупнейший в мире каталог подобного формата, содержащий набор информации о каждом из своих объектов. Однако составители каталога планируют начать его расширение.

Привлекая данные более мощных телескопов, они надеются увеличить его базу данных до двух миллионов галактик, в том числе тех, что находятся на расстоянии до 7 миллиардов световых лет и более.

Полную картину можно будет увидеть лет через десять, когда будут завершены крупные обзоры типа DESI, где планируется получить спектры для 25–30 миллионов объектов, — отметил Игорь Чилингарян, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ.

Во Вселенной не менее двух триллионов галактик, поэтому их детальное изучение — процесс весьма трудоёмкий. Чтобы уловить закономерности в формировании и развитии этих колоссальных систем, требуется охватить сразу множество их.

Раньше это требовало от астрономов мелочной технической работы, которая забирала много времени.

Наличие готового сравнительно подробного каталога позволит отобрать для каждой конкретной работы галактики с тем химическим составом звёзд и газа, который наиболее интересен авторам этого исследования.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...