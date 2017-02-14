Новый каталог содержит название и координаты 800 тысяч галактик. Кроме того, в нём кратко раскрывается их звёздный состав, яркость каждой в различных частях спектра, от ультрафиолетовой до инфракрасной.

Имея такие спектры, любой обратившийся к каталогу астроном может составить представление о химическом составе звёзд и газа в каждой из них.

Каталог базируется на данных Слоановского цифрового обзора неба, который охватил примерно 35 процентов небосвода и содержит спектры и информацию лишь по галактикам относительно близким к нашей. Те, что находятся в миллиардах световых лет, для него пока недоступны.

На сегодня RCSED — крупнейший в мире каталог подобного формата, содержащий набор информации о каждом из своих объектов. Однако составители каталога планируют начать его расширение.

Привлекая данные более мощных телескопов, они надеются увеличить его базу данных до двух миллионов галактик, в том числе тех, что находятся на расстоянии до 7 миллиардов световых лет и более.

Полную картину можно будет увидеть лет через десять, когда будут завершены крупные обзоры типа DESI, где планируется получить спектры для 25–30 миллионов объектов, — отметил Игорь Чилингарян, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ.

Во Вселенной не менее двух триллионов галактик, поэтому их детальное изучение — процесс весьма трудоёмкий. Чтобы уловить закономерности в формировании и развитии этих колоссальных систем, требуется охватить сразу множество их.

Раньше это требовало от астрономов мелочной технической работы, которая забирала много времени.

Наличие готового сравнительно подробного каталога позволит отобрать для каждой конкретной работы галактики с тем химическим составом звёзд и газа, который наиболее интересен авторам этого исследования.