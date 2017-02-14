В Росии собака обнаружила в лесу тело младенца

12 января неподалёку от села Миролюбово в лесополосе Фатежского района местными жителями было найдено тело младенца. Новорождённого обнаружила охотничья собака во время выгула.

"12 января 2017 года в лесу, расположенном неподалёку от с. Миролюбово Фатежского района, охотники выгуливали собак. В это время охотничья собака принесла в зубах тело ребёнка. В ходе доследственной проверки проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой установлено примерное время рождения ребёнка", — сообщили в прокуратуре Курской области, пишет life.ru.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". В настоящее время по данному делу проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.