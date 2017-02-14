Доигрался: юноша погиб, совершая "прыжок веры" из компьютерной игры

19-летний москвич совершил "прыжок веры" из компьютерной игры, выпрыгнул с 23-го этажа жилого дома на юге Москвы и погиб.

По словам членов семьи погибшего, молодой человек практически безвылазно играл в компьютерную игру Assassin's Creed. В итоге геймер загорелся идеей повторить за любимыми героями "прыжок веры", в качестве площадки для него избрав балкон 23-го этажа жилого дома, сообщает life.ru.

Опасаясь, что родители могут ему помешать, Константин вышел из квартиры на общий балкон и прыгнул вниз оттуда. На месте гибели нашли предсмертную записку, в которой он признался, что шёл к этому прыжку давно, и что это — его осознанное решение. Стоит отметить, что на странице погибшего москвича в социальной сети размещено множество фотографий с героями его любимой игры.

Константина у подъезда обнаружили прохожие. Они вызвали экстренные службы. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть парня. Сейчас сотрудник Следственного комитета проводят проверку по факту гибели юноши.