В Молдове установят новый лимит алкоголя для водителей

В Положение о порядке проведения теста на алкоголь будут внесены изменения после того, как правительство приняло решение установить новые допустимые лимиты алкоголя для водителей.

Положение о порядке проведения теста на алкоголь и медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера будет изменено и дополнено на следующем заседании исполнительного органа, пишет point.md.

Таким образом, уровень минимальной степени концентрации алкоголя в крови составит от 0,3 г/л до 0,5 г/л. В то же время минимальная степень концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе будет равна от 0,15 мг/л до 0,3 мг/л.

Кроме того, будет считаться выраженной степенью концентрация алкоголя 0,5 г/л в крови и 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В соответствии с действующим положением, для водителей транспортных средств допускаются следующие предельно допустимые концентрации алкоголя: в крови - 0,3 г/л, а в выдыхаемом воздухе - 0,15 мг/л.

В то же время считается состоянием алкогольного опьянения: с минимальной степенью - в случае выявления концентрации алкоголя от 0,3 г/л до 1,0 г/л в крови, и от 0,15 мг/л до 0,5 мг/л - в выдыхаемом воздухе; с выраженной степенью - в случае концентрации алкоголя 1,0 г/л в крови и 0,5 мг/л - в выдыхаемом воздухе.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Молдова, вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, превышающем максимально допустимый уровень, установленный законом, если это деяние не является преступлением, наказывается штрафом в размере от 350 до 500 условных единиц, с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.