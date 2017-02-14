В Кишиневе закрыли подпольное онлайн-казино. Видео

Правоохранительные органы накрыли деятельность подпольного онлайн-казино. Так называемый, экономический агент снимал коммерческое помещение на Ботанике, где находились 12 столов для азартных игр, видеокамеры и мониторы.

Всего в казино было 80 сотрудников, которые работали в три смены в режиме нон-стоп. По данным прокуроров ущерб, нанесенный государству, составил миллионы леев, пишет point.md.

Наблюдение за группировкой велось с осени 2013 года. 10-го февраля этого года в ходе обысков, проведенных в казино и дома у подозреваемых были обнаружены финансовые средства в размере 200 тысяч леев.

В казино, в режиме онлайн обслуживались исключительно иностранные граждане. Зайти на электронную страницу игорного дома с некоторых молдавских IP адресов не представлялось возможным. Клиентами игорного дома были в основном граждане стран СНГ и ЕС.

На данный момент под предварительный арест заключены 4 человека, среди которых менеджер казино, менеджер по персоналу, администратор заведения и системный администратор. Сотрудников допрашивают в качестве свидетелей.

Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.