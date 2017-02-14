Уже летом в Дубае появятся пассажирские дроны

Пассажирский дрон EHang 184 начнет перевозить людей в Дубае летом 2017 года. Об этом заявил на Международном правительственном саммите глава Агентства дорог и транспорта Дубая.

По словам представителей министерства, пассажирский дрон может быть допущен к регулярным перелетам уже в июле 2017 года, сообщает Engadget.

Дрон уже видели облетающим небоскреб Бурж Аль Араб. Представители министерства транспорта подтвердили журналистам, что это не просто тестовая модель, а серийный образец, который к лету вероятно будет признан пригодным к коммерческому использованию.

Китайский квадрокоптер способен продержаться в воздухе около получаса с одним человеком и одним чемоданом на борту (общий вес груза не должен превышать 100 кг).

Дрон полностью автономен. Пассажиру нужно указать лишь точку назначения.

Кроме EHang разработками пассажирских дронов заняты и другие компании. В Европе ближе всех к реальному производству пассажирских мультикоптеров находится немецкая компания e-volo — в апреле 2016 года 18-роторный мультикоптер Volocopter VC200 совершил первый официальный пилотируемый полет.

Дубай известен своим лояльным отношением к передовым технологиям — здесь прошли первые соревнования по дрон-рейсингу (гонки мультикоптеров) World Drone Prix. Кроме того, в Дубае закупили джетпаки для пожарных и открыли полностью функциональный офис, напечатанный на 3D-принтере.