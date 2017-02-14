Началась модернизация таможенных пунктов Костешть и Отачь

Таможенные посты Костешть и Отачь будут расширены и модернизированы для разгрузки потока транспортных единиц на границе. По распоряжению генерального директора Таможенной службы Виталие Врабие, в конце прошлой недели начаты работы по проектированию.

Решение расширить таможенный пост Костешть вызвано перегрузкой таможенного поста Скулень, это является одним из решений, предложенных совместно с таможенной службой Румынии для развития инфраструктуры по обе стороны границы, с тем чтобы создать необходимые условия для международной перевозки грузов, сообщает МОЛДПРЕС.

На таможенном посту Отачь, помимо работ по развитию инфраструктуры, Виталие Врабие распорядился также определить участок земли для создания зоны таможенного контроля грузовых автомобилей вблизи поста, что позволит сократить время пребывания транспортных единиц на КПП.

По данным Таможенной службы, через пост Отачь ежедневно проходит около 770 единиц транспорта, а через таможенный пост Костешть - 370 транспортных единиц.