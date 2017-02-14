Астрофизики открыли гигантскую радиогалактику

Международный коллектив астрофизиков обнаружил новую гигантскую радиогалактику. Она стала одной из крупнейших среди открытых до сих пор.

Линзовидная радиогалактика UGC 9555 в диаметре достигает 8,34 миллиона световых лет, что примерно в 83 раза больше значения этого параметра для Млечного Пути. Объект находится на расстоянии около 820 миллионов световых лет от Земли и является частью крупной системы галактик MSPM 02158, сообщает lenta.ru.

Особенностью радиогалактик является мощное радиоизлучение. Среди них отдельно выделяются гигантские радиогалактики — такие звездные скопления в диаметре превышают 6,5 миллиона световых лет. Их исследование позволяет понять образование и эволюцию радиоисточников.

Полученные астрономами данные указывают, что UGC 9555 поглотила минимум одну крупную галактику. Объект ученым удалось обнаружить в рамках программы MSSS (Multifrequency Snapshot Sky Survey).

В настоящее время самой крупной радиогалактикой считается J1420-0545. Ее диаметр оценивается в 16 миллионов световых лет.