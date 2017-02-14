Под Йеллоустонским вулканом обнаружено углеродное море

Британские и французские геофизики обнаружили на глубине около 350 километров в западной части США огромный резервуар с растворенным в мантии углеродом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Резервуар с углеродом расположен в верхнем слое мантии. Площадь его поверхности оценивается в 1,8 миллиона квадратных километров. Примерно над центром резервуара располагается Йеллоустоунская кальдера самого крупного супервулкана планеты, пишет lenta.ru.

Причина того, что в этом месте образовался такой крупный резервуар углерода, заключается в погружении части Тихоокеанской литосферной плиты под Северо-Американскую. В результате этого под действием воды и углекислого газа, содержащегося в минералах, произошло плавление пород.

Обнаружить углерод в недрах Земли геофизикам удалось при помощи самого большого в мире массива из 583 сейсмических датчиков. Данные, полученные специалистами, позволяют предположить, что в верхней мантии содержится гораздо больше углерода, чем считалось ранее, — до ста триллионов тонн.

Также авторы исследования отмечают, что антропогенный выброс в атмосферу углерода ничтожно мал по сравнению с его запасами в недрах планеты. Ученые предлагают учитывать эти запасы в глобальном углеродном цикле.