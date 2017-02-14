Британцы начнут путешествоать на основе ДНК человека

Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать путешественникам туры, маршруты которых включают места проживания их предков. Эксперты планируют направления на основе ДНК туриста.

Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Затем он отправит генетический материал по почте экспертам фирмы, сообщант lenta.ru.

Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям.

На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину суммы вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.

Основательница компании Ребекка Филдинг (Rebecca Fielding) отметила, что хотела показать, насколько разными и уникальными могут быть люди, поэтому она и решила планировать путешествия на основе самого личного, что есть у человека — его ДНК.

Филдинг также призналась, что людей часто шокируют результаты исследования. Однако тем интереснее путешествовать по таким маршрутам и заново узнавать себя, добавила она.