Сегодня, молдавскому поэту Григоре Виеру исполнилось бы 82 года

82 года исполнилось бы сегодня молдавскому писателю Григоре Виеру. Цветы к бюсту поэта на Аллее классиков возложили его родные, друзья и поклонники.

А в час дня в педагогическом университете имени Иона Крянгэ, который окончил писатель, пройдёт открытый урок. На него приглашены известные молдавские деятели искусства и представители местных органов власти.

Григоре Виеру считается одним из классиков молдавской поэзии. В 1988 году он удостоился почётной награды имени Ганса Христиана Андерсена, которую вручают лучшим детским писателям.

Родился поэт 14 февраля 35 года в селе Перерыта Бричанского района. Он погиб 18 января 2009-го в результате автокатастрофы.