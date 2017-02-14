В Люксембурге столкнулись два поезда

Два поезда, пассажирский и товарный, столкнулись в Люксембурге; не менее шести человек получили ранения.

На территории Люксембурга пассажирский поезд, следовавший из Франции, столкнулся с товарным составом.

Столкновение произошло около 09:00 по местному времени возле Беттембура.

По словам полиции, шесть человек легко ранены. В то же время сообщается о четырех пострадавших, двое из которых оказались заблокированы в вагонах.

Движение поездов приостановлено, на место происшествия отправлены автобусы.

По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением поездов был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.

Причина аварии на данный момент не установлена.