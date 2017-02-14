В Китае произошел взрыв на шахте: есть погибшие

По меньшей мере четыре горняка погибли и 57 оказались под завалами при взрыве на одной из угольных шахт в центральной части Китая.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Саньмэнься провинции Хэнань, сообщает korrespondent.net.

В момент взрыва, причины которого пока не известны, в шахте работало 75 человек, 14 удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

В настоящий момент проводится спасательная операция.

В последние годы Китай предпринял масштабные усилия по повышению безопасности угольных шахт. Тем не менее угледобывающая промышленность КНР по-прежнему отличается высоким уровнем аварийности.

В среднем, по последним данным, в Китае при добыче 2 миллионов тонн угля погибает один шахтер.

В 2010 году жертвами аварий на угольных шахтах стали 2 тысячи 433 человека, в первые пять месяцев 2011 года - 807 человек. В первом полугодии в Китае в шахтах произошло 62 взрыва газа, в результате которых погибли 245 человек.

Наиболее взрывоопасными являются шахты в юго-западных и северо-западных провинциях страны.