Авианосец Джордж Буш нанес удары по террористам ИГИЛ

В составе авианосной группы также два крейсера и два эсминца.

Палубная авиация атомного авианосца Джордж Буш наносит удары по целям Исламского государства из восточной части акватории Средиземного моря. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США, пишет korrespondent.net.

"Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа Джорджа Буша из восточного Средиземноморья, продолжают демонстрировать огромную боеспособность и гибкость военно-морских сил США", – заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

По его словам, авианосец Джордж Буш может "громить жестоких экстремистов в Сирии и Ираке" с различных направлений, действуя, как из восточного Средиземноморья, так и из Персидского залива.

В состав авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем Джордж Буш, входят также ракетные крейсеры Филиппин Си и Хью Сити и ракетные эсминцы Лабун и Тракстон.