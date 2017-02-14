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В Джурджулештах ограбили обменный пункт почти на 30 тыс леев
// фото: АиФ
14:05, 14 Feb 2017
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Вооружённое ограбление произошло этим утром в обменном пункте села Джурджулешты Кагульского района.

Двое неизвестных, угрожая кассиру ножом, забрали 29 тысяч леев.  

Когда преступники скрылись, кассир вызвала полицию. Ведётся следствие. Правоохранители надеются установить личности грабителей при помощи видео с камер наблюдения.

Грабителям грозит до восьми лет тюрьмы.






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