Главный архитектор Бричанского района попался на взятке

Главного архитектора Бричанского района задержали на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции. Операцию провели прокуроры и сотрудники НЦБК.

По данным следствия, он вымогал и получил 1200 евро за выдачу документов, необходимых для строительства жилого дома.

Получив взятку еще в 2013 году, он не спешил выполнить обещание. А недавно потребовал еще 200 евро для сбора необходимых подписей. Архитектора задержали в момент передачи денег.

Возбужденно уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.





