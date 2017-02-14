Акции Apple достигли исторического максимума

Акции американской компании Apple достигли исторически максимального значения на закрытии торгов.

Стоимость акций превысила ценовую отметку в $133 за бумагу, сообщает nv.ua.

По итогам торгов понедельника бумаги компании подорожали на 0,89%, до $133,29 за акцию. Таким образом, стоимость акций обновила исторический максимум для значений на закрытии торгов, достигнутый в феврале 2015 года, в $133 за бумагу.

Общим историческим максимумом для акций компании является ценовая отметка в $134,54. В последний раз бумаги Apple дорожали до этого уровня в апреле 2015 года.

Аналитики считают, что рост стоимости акций Apple связан с ее отчетностью, обнародованной в начале февраля. По мнению экспертов, сейчас на рынке происходит запоздалое ралли.

Компания ранее сообщила, что ее разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам первого квартала составила $3,36 против $3,28 годом ранее, достигнув рекордно высокого уровня.

Выручка компании за отчетный период выросла на 3,26% в годовом выражении, до $78,351 миллиарда - что также является рекордом для компании.

Продажи iPhone в первом квартале составили 78,290 миллиона единиц, увеличившись на 5% в годовом выражении, а продажи iPad - снизились на 19%, до 13,081 миллиона единиц.