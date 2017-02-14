Акции американской компании Apple достигли исторически максимального значения на закрытии торгов.
Стоимость акций превысила ценовую отметку в $133 за бумагу, сообщает nv.ua.
По итогам торгов понедельника бумаги компании подорожали на 0,89%, до $133,29 за акцию. Таким образом, стоимость акций обновила исторический максимум для значений на закрытии торгов, достигнутый в феврале 2015 года, в $133 за бумагу.
Общим историческим максимумом для акций компании является ценовая отметка в $134,54. В последний раз бумаги Apple дорожали до этого уровня в апреле 2015 года.
Аналитики считают, что рост стоимости акций Apple связан с ее отчетностью, обнародованной в начале февраля. По мнению экспертов, сейчас на рынке происходит запоздалое ралли.
Компания ранее сообщила, что ее разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам первого квартала составила $3,36 против $3,28 годом ранее, достигнув рекордно высокого уровня.
Выручка компании за отчетный период выросла на 3,26% в годовом выражении, до $78,351 миллиарда - что также является рекордом для компании.
Продажи iPhone в первом квартале составили 78,290 миллиона единиц, увеличившись на 5% в годовом выражении, а продажи iPad - снизились на 19%, до 13,081 миллиона единиц.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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Би-би-си, Сеул