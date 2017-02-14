Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности (NCSC).

Задача Центра - обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае подобных инцидентов, сообщает ВВС.

"Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью", - сказал глава NCSC Киран Мартин в интервью Би-би-си.

NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки.

За последние три месяца NCSC обнаружил 188 подобных нападений 2-й и 3-й категорий.

И хотя нападений первой категории (наиболее опасной) пока обнаружено не было, Центр готов к любому развитию событий.

"Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться", - говорит Киран Мартин.

NCSC защищает не только правительственные учреждения и бизнесы, но и всю экономику и общество в целом.

Экономика Великобритании во многом зависит от цифровых технологий, ежегодно приносящих в казну более 118 млрд фунтов стерлингов.

Власти озабочены не только возможностью того, что хакеры могут взломать инфраструктуру и, например, отключить электростанции, но и тем, что из-за действий киберпреступников население и бизнес могут потерять доверие к цифровому сектору экономики.

NCSC будет сотрудничать с политическими партиями и депутатами парламента, давая им советы, как лучше сохранять в безопасности свои личные данные.

До недавнего времени за киберзащиту Великобритании отвечал Центр правительственной связи (GCHQ), но представители бизнеса и ряда правозащитных организаций обвиняли его в чрезмерной секретности.

NCSC намерен быть более открытым для широкой публики. Центр также защищает не только правительственные и оборонные организации, но и бизнес.

NCSC также будет искать слабые места в системе защиты компьютерных сетей правительственных учреждений, помогать им бороться с перехватом электронной почты и закрывать десятки тысяч поддельных сайтов, занимающихся фишингом.

В ноябре 2016 года правительство Великобритании обнародовало пятилетний план стратегии национальной кибербезопасности, выделив на это 1,9 млрд фунтов стерлингов.