Американский рок-музыкант создал песню в стиле эмо из твитов Трампа. Видео

Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал посты президента США Дональда Трампа в Twitter в качестве текста для песни.

Музыкальное видео появилось на YouTube-канале коллектива Super Deluxe, сообщает nv.ua.

"Мы заметили, что твиты Трампа выглядят как текст для эмо-песни начала 2000-х годов, так что мы превратили их в нечто такое", - написали Super Deluxe в Twitter.

В песню вошли твиты Трампа, в которых он жалуется на критику со стороны американских СМИ и называет Мэрил Стрип самой переоцененной актрисой Голливуда.