В Москве совершено нападение на инкассаторов, есть погибшие

Нападение на северо-востоке Москвы совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи".

В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также огнестрельное ранение получил инкассатор, сообщает ТАСС.



На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". По словам очевидцев, два преступника укрылись в близлежащих домах, сотрудники полиции проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.

ФГУП "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, "уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". По словам Ивановой, в нападении участвовали три человека.







