К 12 годам лишения свободы приговорил суд заместителя финансового менеджера страховой компании ASITO. Также решением суда он должен возместить ущерб в три миллиона леев.
Его обвиняют в создании фиктивного долга в девять с половиной миллионов леев.
По поддельному контракту он перевел на счета некой фирмы более трёх миллионов леев. А позже заключил с офшорной компанией другой фиктивный контракт на покупку оборудования на 500 тысяч долларов. Так что деньги в итоги попали на счета, открытые в России.
Судебный вердикт можно будет обжаловать.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул