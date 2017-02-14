Сотрудник ASITO приговорён к 12 годам тюрьмы

К 12 годам лишения свободы приговорил суд заместителя финансового менеджера страховой компании ASITO. Также решением суда он должен возместить ущерб в три миллиона леев.

Его обвиняют в создании фиктивного долга в девять с половиной миллионов леев.

По поддельному контракту он перевел на счета некой фирмы более трёх миллионов леев. А позже заключил с офшорной компанией другой фиктивный контракт на покупку оборудования на 500 тысяч долларов. Так что деньги в итоги попали на счета, открытые в России.

Судебный вердикт можно будет обжаловать.





