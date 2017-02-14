Unibank распродает недвижимость на сумму более 1 миллиона евро

27 февраля в Кишиневе состоится аукцион, на котором находящийся в процессе ликвидации банк Unibank выставит на продажу свое недвижимое имущество.

Так, продаже подлежат административные здания: одно общей площадью 1 013.2 кв. м.(подвал, этажи 1 и 2), начальная цена 19 046 266 леев, и второе площадью 146.9 кв.м., начальная цена 2 258 285 леев. Оба здания расположены по адресу ул. Бэнулеску-Бодони, 45.

Также на аукцион будет выставлен земельный участок в Тогатино, начальная цена установлена в 2 703 878 леев.

В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Крайний срок для подачи заявки на участие - 24 февраля, 16.00.

Другие подробности аукциона можно посмотреть на официальном сайте UNIBANK.