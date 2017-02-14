Поскольку барьер мешает проникновению лекарственных препаратов, предназначенных для лечения опухолей мозга, ученые создали наночастицы, покрытые белком вируса бешенства. Этот белок находится на поверхности R.virus, позволяя последнему проникать в нервные клетки, связываясь с их рецепторами.

Частицы были изготовлены из золота и имели ту же форму, что и вирус бешенства. Они не несли в себе лекарственных препаратов, однако легко поглощали свет лазера, нагревались и убивали окружающие их ткани.

Наночастицы были введены в хвостовую вену четырех мышей с опухолями головного мозга. Они накапливались в пораженных болезнью тканях, после чего их облучали инфракрасным светом, который проходил через кожу и кости без вреда для животных.

Повышение температуры частиц способствовало уменьшению размеров опухолей.

Ряд ученых, однако, сомневается в полученных результатах. Дело в том, что вирус бешенства перемещается по аксонам очень медленно — приблизительно три миллиметра в час. В эксперименте наночастицы проникли в мозг мышей уже через несколько часов.

Кроме того, их нагревание может повредить здоровые ткани. Однако южнокорейские исследователи считают, что в дальнейшем удастся решить эту проблему.