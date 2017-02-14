Микки-Маус обокрал туриста в Нью-Йорке

Мужчина в костюме Микки-Мауса похитил кредитную карту у туриста в Нью-Йорке.

Инцидент произошел на Бродвее. Изображавший мультипликационного персонажа 52-летний Лестер Менгерсен (Lester Mengersen) взял 120 долларов с 21-летнего путешественника из штата Теннесси за совместную фотографию.

После встречи с Менгерсеном турист обнаружил пропажу кредитной карты. Молодой человек также выяснил, что с нее сняли 310 долларов.

Американец обратился в полицию. Стражи порядка вышли на преступника в течение часа. Менгерсену предъявили обвинение в мелком воровстве. Он предстанет перед судом в апреле.