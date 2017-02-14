Жерар Депардье отсудил полмиллиона рублей у московской предпринимательницы

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с предпринимательницы Елены Лазаревой 591 тысячу рублей в пользу французского актера Жерара Депардье

По словам представителя актера, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежных средств в размере 500 тысяч рублей с пометкой «Заем» в поле «Назначение платежа». При этом договоров с Лазаревой истец не заключал, сообщает lenta.ru.

Представитель предпринимательницы на суд не явился. Это первый удовлетворенный иск Депардье из трех, зарегистрированных 13 декабря. В других двух заявлениях суммы требований составляют 1,5 миллиона и 5 миллионов рублей.

Как заявили представители истца, Лазарева не выходила на связь и на запросы информации не отвечала.

Лазарева занимается арендой сухопутных транспортных средств и оборудования, оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукцией, а также оказывает бухгалтерские услуги и подбирает персонал.

В январе 2013-го актер получил от президента Владимира Путина паспорт гражданина России за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа, при этом сохранил французское гражданство. В феврале того же года Депардье был зарегистрирован в Саранске.