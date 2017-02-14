Учёные обнаружили генную защиту от наркомании

Пытаясь получить мышей с повышенной тягой к наркотикам, биологи создали животных, у которых зависимость вообще не формируется.

Канадские учёные исследовали роль белков кадгеринов в формировании аддикций (зависимостей). Эти белки укрепляют связи между нейронами, обеспечивая и обучение, и тягу к наркотикам. Однако ГМ-мыши с усиленным синтезом кадгеринов оказались вообще неспособны "сесть" на кокаин, пишет life.ru.

Мембранные белки кадгерины обеспечивают адгезию, соединение клеток друг с другом. Важны они и для синаптической пластичности — образования и изменения связей между нейронами — механизмов, которые участвуют и в обучении, и в формировании аддикций. Так, известно, что пристрастие к наркотикам (включая никотин и кокаин) коррелирует с усилением связей между нейронами вентральной области покрышки, выделяющими дофамин. Покрышка — это часть среднего мозга, входящая в так называемую систему внутреннего подкрепления, и кадгерины могут играть здесь большую роль.

Чтобы показать это, канадские учёные во главе со Стефани Боргленд (Stephanie Borgland) из Университета Калгари и Шерназ Бамджи (Shernaz Bamji) из Университета Британской Колумбии получили ГМ-линию лабораторных мышей, у которых клетки вентральной области покрышки производят повышенные количества соответствующих кадгеринов. Исследователи ожидали, что, усиливая связи между нейронами, они повысят и тягу животных к кокаину, но, к своему удивлению, добились противоположного эффекта.

В самом деле, наркотик стимулировал производство кадгерина в клетках вентральной покрышки. Это означало, что организм "обучался" ассоциировать удовольствие с приёмом кокаина.

А в итоге не происходило и обучения, необходимого для формирования аддикции. В результате генномодифицированные мыши, в отличие от обычных животных, пристрастившихся к наркотику, совершенно не реагировали на приём кокаина и не демонстрировали повышенного интереса к лотку, откуда его получали.

"Аддикция — это не просто неверное жизненное решение, — резюмирует Шерназ Бамджи, — она больше связана с нашей биологией и нашей биохимией". Учёные считают, что рано или поздно им удастся найти методы контролировать механизмы обучения, вызывающие тягу к наркотикам. Возможно, одним из них станет регуляция синтеза кадгеринов в нейронах.