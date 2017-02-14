Взрыв в автосервисе в Кирове: четверо человек пострадали

В Кирове в гаражном секторе прогремел взрыв газа. Как стало известно Лайфу, он произошёл во время заправки машины газом.

Четверо работников автосервиса получили ожоги, из них трое отказались от госпитализации, один человек доставлен в больницу с различными травмами, сообщает life.ru.

Известно, что в эпицентре пожара находится несколько баллонов с газом. Кроме того, при возгорании повреждения получил автомобиль "Рено".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД. По предварительным данным, взрыв произошёл во время ремонта автомобиля "Рено-Логан", в котором установлено газовое оборудование, — прокомментировал начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.